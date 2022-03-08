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В екопарку під Харковом окупанти розстріляли людей, які прорвалися погодувати тварин

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Харківська область, Вівторок 08 березня 2022 15:25
В екопарку під Харковом окупанти розстріляли людей, які прорвалися погодувати тварин Скріншот відео: тварини екопарку під Харковом
Автор: Світлана Мащенко

В екопарку під Харковом у селі Лісне загинуло двоє людей, які хотіли погодувати тварин.

Про це розповів власник екопарку, нардеп Олександр Фельдман.

"Вчора в нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні погодувати тварин. Вони загинули під мінометним і автоматним вогнем", - розповів він.

За словами Фельдмана, зараз волонтери роблять все можливе, щоб врятувати тварин у зоопарках, а також залишених людьми, що виїхали.

"Сьогодні ми робимо все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей", - додав він.

Раніше ми писали, що Одеський зоопарк приймає домашніх тварин, власники яких змушені покинути будинок через вторгнення РФ.

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