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Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів

Четвер 11 квітня 2024 08:34
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Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів Фото: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Завдяки численним самодіяльним "імпортерам" вживаної техніки українські водії отримали майже необмежений доступ до сімейних автомобілів середнього класу. І практика показала, що споживач своєю гривнею голосує в першу чергу за авто з кузовом універсал. При чому найбільш хазяйновиті обирають дизельні версії.

Про п’ять недорогих вживаних універсалів з дизелем читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre, AutoRia та сайтів компаній-виробників.

Кузов універсал поєднує переваги з одного боку компактвена – бо має простору задню частину з можливістю об’єднання салону з багажником, і звичайного хетчбека чи седана – бо зберігає усі легкові переваги, як то комфорт, компактність, маневреність і дешевизна утримання.

Інакше кажучи, оскільки більшість часу машина потрібна родини в якості пасажирської, універсал використовується в легковій іпостасі. А коли настає потреба перевести щось громіздке та важке, сидіння складаються чи видаляються – і універсал перетворюється на міні-фургон. При тому жодного негативу, властивого для легкого комерційного транспорту – як то "вантажні" габарити та посадка за кермом, дорогі запчастини, велика витрата пального – власник універсала не отримує.

А от дизельний двигун, який в масовому порядку використовується в пригнаних з Європи легковиках, певний перелік суттєвих недоліків має. Якщо за економічністю та довговічністю "бензинкам" важко конкурувати з "дизелями", то вартість ремонту останнього може звести до нуля всю економію на пальному.

Проте, в багатьох випадках покупець просто не має альтернативи. Більшість машин В-, С- да D-класів останніх поколінь в якості бензинових агрегатів мають під капотом малолітражні даунсайзингові моторчики з турбонадувом. Вони добре проявляють себе у молодому віці, але мають менший за дизелі ресурс і до другого-третього власника потрапляють уже в край зношеному стані. Тому хоч-не-хоч прихильник тієї чи іншої моделі універсала змушений обирати дизель.

VW Golf VI Variant (2008–2014 рр.), від $6200

В багатьох сенсах класична модель зразкова відразу за кількома параметрами: практичність, надійність, комфорт і доступність запчастин на будь-яку ціну. Об’єм багажника 505 л у похідному стані і 1495 л, коли задній диван скласти. Причому схема його трансформації така, що утворюється рівний майданчик для речей, а це відносна рідкість у даному класі. Більшість “шостих” Golf Variant в нашій країні саме дизельні, вони мають однозначно вдалі мотори типу 1,6 TDI (105 к. с.) і 2,0 TDI (110/140/170 к. с.) – надійні, тяговиті і ремонтопридатні.

Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів

Opel Insignia Sports Tourer (2009 – 2017 рр.), від $6200

Цей великий автомобіль D-класу мало поширений в Україні, а даремно – це добротний німецький продукт з великим запасом ресурсу, модель в цілому комфортабельна і зручна. Об'єм багажника цілком конкурентоспроможний: 540 л у звичайному стані та 1530 л – зі складеними задніми сидіннями. Моторна лінійка просто розкішна: чотири бензинові двигуни 1,6 л, 1,8 л, 2,0 л турбо та 2,8-літровий V6 (260 к.с.). Дизелів є чотири варіанти потужності (110 –195 к.с.), всі вони об'ємом 2,0 літри. Серед універсалів Insignia можна натрапити на дуже цікаву версію Country Tourer (з 2013 р.в.) із збільшеним кліренсом і пластиковим облицюванням – для більш сміливих виїздів на природу. Але головна відмінність Country Tourer – у приводі 4х4 та адаптивній підвісці.

Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів

Renault Megane Grandtour (2009–2016 рр.), від $6000

Одна з наймасовіших вживаних моделей на авторинках на заході України. Машина справді цікава – містка, витривала і комфортабельна. Вантажний відсік у Megane Grandtour – один з найбільших в даному класі: від 485 до 1600 л. Переважна більшість даних "Меганів" у нашої країни – саме дизельні, з добре відомим мотором 1.5 dCi (три варіанти потужності). Двигун довговічний і безвідмовний і особливо виділяється своєю економічністю. Підвіска традиційно для Renault має комфортні налаштування, за що модель цінують мешканці регіонів, де багато розбитих шляхів. Запчастини доступні і за ціною, і за наявністю, хоча саме універсал Grandtour в нашу країну офіційно не постачався.

Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів

Kia Ceed SW (2012–2018 рр.), від $8100

Функціональний і безвідмовний автомобіль, якого корейці створили спеціально для європейських ринків. і для Європи. На відміну від деяких конкурентів, у багатьох версіях має багате оснащення. Багажник один з найбільш містких у класі: 528 л при розкладених задніх сидіннях і 1642 л при складених. Комплектації Kia Ceed з дизелями доволі поширені, це було два мотори об’ємом 1,4 л і 1,6 л, і другий має два варіанти форсування. Потужніший агрегат 1.6 СRDi у нас більш поширений, він має добрі відгуки і від користувачів – за відмінні тягові характеристики, і від мотористів СТО – за вдалу конструкцію.

Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів

Skoda Octavia A5 Combi (2004–2013 рр.), від $6100

В принципі, це той самий Golf V Variant, але за меншу ціну і з відвертим ухилом у практичність. “Шкоди” завжди пишалися об’ємом багажника, і у цього покоління Octavia Combi він просто рекордний: 605 літрів, а при складеному задньому сидінні цей відсік збільшується до 1655 літрів. Вибір двигунів величезний, самих лише дизелів 8 моделей, від 1,6 до 2,0 л об’ємом і з усіма відомими на той час типами систем впорскування пального. Багатьом покупцям буде цікавою повнопривідна "Октавія Комбі" (кліренс +24 мм). Більше того, найдорожчою версією цієї моделі було виконання Octavia Scout – теж універсал з приводом 4х4, але з ще більшим кліренсом (+40 мм) і виразним стайлінгом у кантрі-стилі.

Економно та недорого: ТОП-5 дизельних універсалів до 10 тисяч доларів

Якщо коротко

Як показує статистика перших місяців 2024 року, більшість покупців вживаних автівок в Україні таки обирає бензинові агрегати. Тож і потенційним власникам універсалів ми радимо ще раз зважити всі "за" і "проти" дизелів. І головне – приміряти їхні особливості до своїх потреб. Вживаний дизель варто купувати, якщо:

  • він має невеликий реальний пробіг (до 200 – 250 тис. км);
  • у вас будуть великі щоденні пробіги;
  • вподобана вами модель не має комплектацій з довговічними повнолітражними бензиновими моторами, і заради решти переваг моделі ви готові поступитись дорожчим утриманням у майбутньому.

А для розради "дизелістів" можна сказати, що попри всі сумні перспективи старого дизеля не варто сумніватись у тому, що в Україні его зможуть реанімувати – наші “дизельні” СТО відремонтують що завгодно.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про всі "за" і "проти" бензинових і дизельних двигунів в автомобілі.

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