Економія світла. Топ енерговитратної техніки і як не розоритися на платіжках

Топ енерговитратної техніки

Найбільше електроенергії з побутової техніки, що регулярно використовується, споживають:

електрочайник - близько 2 кВт

кондиціонер (або електричний обігрівач) - 2 кВт

мікрохвильова піч - 1 кВт

Ці прилади зазвичай використовуються щодня, кондиціонер чи обігрівач - залежно від сезону. Щоб визначити кількість кВт-год на місяць, треба помножити потужність на кількість годин роботи.

Якщо чайник працює 15 хвилин на день, то за місяць вийде близько 15 кВт-год. Використовуючи мікрохвильову піч 4 рази на день по 3 хвилини, отримаємо 6 кВт-год на місяць. А кондиціонери або обігрівачі, що працюють по 8 годин на день, можуть за місяць намотати 480 кВт-год, а це досить багато.

Щодо холодильників, які працюють цілодобово, то зазвичай у технічній документації зазначено споживання за цілий рік. Цифри коливаються від 150 до 460 кВт-год залежно від класу енергоефективності (найекономічніші - це клас А+, А++ та А+++). Таким чином, на місяць холодильник споживає від 12,5 до 38 кВт-год.

Пральні машини також мають різні класи енергоефективності. Але обсяги споживання залежать передусім від частоти, режиму, завантажуваної маси та температури прання. У середньому потужність під час прання сягає 1,5 кВт. Якщо прати по годині тричі на тиждень, то за місяць вийде близько 20 кВт.

Середня потужність іншої популярної техніки виглядає так:

телевізор - до 30 кВт-год на місяць залежно від моделі (робота 5 годин на день)

ноутбук або стаціонарний комп'ютер - 20 до 81 кВт-год на місяць (робота 5 годин на день)

фен - від 2,5 до 5,5 кВт-год на місяць (робота 1 година на тиждень)

праска - 6 кВт-год на місяць (робота 1 година на тиждень)

Крім фенів та прасок, навантаження на мережі суттєво підвищують електроплити та духові шафи.

Як не розоритися на платіжках

Щоб скоротити обсяги споживання електрики у випадку побутової техніки доведеться змінювати звички. Наприклад, відмовитися від електрочайника, мікрохвильової печі та кондиціонера, ну або хоча б максимально скоротити час їх роботи.

У випадку з пральними машинами більшість електроенергії йде на нагрівання води. Тут важливо пам'ятати, що сучасні порошки та інші засоби для прання ефективні навіть у холодній воді. Тому оптимальною температурою прання вважається 30-40 градусів.

Крім того, допоможе заощадити встановлення двотарифного лічильника. Таким чином, нічні години роботи холодильника, кондиціонера або обігрівача будуть рахуватися за тарифом вдвічі нижчим - 1,32 гривні замість 2,64 гривні за кВт-год (у період з 23:00 до 07:00).

Відповідно, якщо на ніч перенести роботу пральних машинок, хлібопічок та мультиварок, то їхня робота обійдеться дешевше.

Не менш ефективними залишаються найпростіші поради: