Економія світла: топ-5 енерговитратних приладів та як споживати менше

Холодильник

На першому місці холодильник. Оскільки він працює цілодобово та практично безперервно, то в середньому встигає намотати від 50 до 60 кВт на місяць.

Щоб знизити ці показники, не залишайте дверцята відчиненими надовго, не випускайте холод і не розміщуйте його поряд з такими джерелами тепла, як плита або батарея. Це може призвести до ще більшої витрати електроенергії.

При виборі нового холодильника слід брати до уваги цифри в технічній документації. Зазвичай, там вказано споживання за цілий рік. Залежно від класу (найекономічніші А+, А++ і А+++) цифри коливаються від 150 до 460 кВт.

Тобто від 12,5 до 38 кВт на місяць за умови правильної експлуатації.

Пральна машина

Максимальна потужність варіюється від 1,8 до 2,3 кВт. Але фактичне споживання залежатиме від виду та кількості прань.

Режим прання, температура, ступінь віджиму, маса завантаження - все це безпосередньо впливає на підсумкові цифри. А на місяць вони становлять у середньому 45-50 кВт.

Хоча якщо при виборі нової техніки враховувати клас енергоефективності, що позначається літерами латинського алфавіту, можна заощадити і на цьому.

Персональний комп'ютер

Споживана потужність тут складається з потужності блоку живлення та монітора. Чим більше ви навантажуєте свій ПК, тим більше світла він споживає. Місячні показники зазвичай сягають 40 кВт.

Водночас багато залежить і від часу роботи. Так, наприклад, якщо комп'ютер працює по 5 годин на день, то за місяць може намотати до 80 кВт.

Електричний чайник

Чайник є рекордсменом за кількістю споживаної енергії протягом години роботи. У середньому їхня потужність становить 2 кВт. І незважаючи на те, що зазвичай чайник працює лічені хвилини, за місяць виходить чимало.

Зокрема, якщо ви витрачаєте на приготування окропу по 15 хвилин на день, то на місяць може вийти близько 15 кВт.

Кондиціонер або електричний обігрівач

Ці пристрої включають в залежності від сезону. Їхня потужність зазвичай становить близько 2 кВт. І якщо залишати їх увімкненими по 8 годин на день, то за місяць легко намотує до 500 кВт.

Як не розоритися на платіжках

Щоб заощадити та зберегти нормальний рівень комфорту, доведеться змінювати звички. Наприклад, максимально скоротити час роботи електрочайника, мікрохвильової печі та кондиціонера.

Щоб заощадити на пранні, важливо пам'ятати, що більшість електроенергії йде на нагрівання води. При цьому сучасні порошки ефективно видаляють плями навіть за відносно низьких температур. Оптимальними для прання можна назвати від 30 до 40 градусів.

За можливості рекомендується встановити двозонний лічильник та перейти на відповідний тариф. Таким чином, за нічний час роботи холодильника, кондиціонера або обігрівача треба буте платити удвічі нижче.

Нагадаємо, денний тариф становить 2,64 гривні за кВт-год, а нічний - 1,32 гривні за кВт-год. І діє така "знижка" у період з 23:00 до 07:00.

А якщо включати пральні машини, хлібопічки та мультиварки вночі, то їхня робота обійдеться значно дешевше.

Чи можна заощадити на лампочках

Залежить від того, які у вас вдома. Якщо лампа розжарювання потужністю 75 Вт у передпокої працює дві години на добу, у туалеті - годину, у ванній – три години, на кухні - п'ять годин, а у кімнаті - шість, то за місяць намотає понад 60 кВт.

Заміна на енергоефективні світлодіодні дозволить скоротити споживання до менш ніж 20 кВт. Звичайно, вони дорожчі за звичайні, але, як правило, на них дається гарантія на кілька років, а окупність займає набагато менше.

Ще поради для економії

Актуальними залишаються і найпростіші поради. Для максимальної економії треба: