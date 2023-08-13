Экономия света: топ-5 энергозатратных приборов и как потреблять меньше

Холодильник

На первом месте холодильник. Поскольку он работает круглосуточно и практически беспрерывно, то в среднем успевает намотать от 50 до 60 кВт в месяц.

Чтобы снизить эти показатели, не оставляйте дверцу открытой надолго, не выпускайте холод и не размещайте его рядом с такими источниками тепла, как плита или батарея. Это может привести к еще большему расходу электроэнергии.

При выборе нового холодильника следует обращать внимание на цифры в технической документации. Обычно там указано потребление за целый год. В зависимости от класса (самые экономные А+, А++ и А+++) цифры колеблются от 150 до 460 кВт.

То есть от 12,5 до 38 кВт в месяц при условии правильной эксплуатации.

Стиральная машина

Максимальная мощность варьируется в пределах от 1,8 до 2,3 кВт. Но фактическое потребление будет зависеть от вида и количества стирок.

Режим стирки, температура, степень отжима, загрузочная масса - все это непосредственно влияет на итоговые цифры. А в месяц они составляют, в среднем 45-50 кВт.

Хотя если при выборе новой техники учитывать класс энергоэффективности, который обозначается буквами латинского алфавита, можно сэкономить и на этом.

Персональный компьютер

Потребляемая мощность здесь складывает из мощности блока питания и монитора. Чем больше вы нагружаете свой ПК, тем больше света он потребляет. Месячные показатели обычно достигают 40 кВт.

В то же время многое зависит и от времени работы. Так, например, если компьютер работает по 5 часов в день, то за месяц может намотать и до 80 кВт.

Электрический чайник

Чайник является рекордсменом по количеству потребляемой энергии за час работы. В среднем их мощность составляет 2 кВт. И несмотря на то, что обычно чайник работает считанные минуты, в месяц выходит довольно много.

В частности, если вы на приготовление кипятка тратите по 15 минут в день, то в месяц может выйти около 15 кВт.

Кондиционер или электрический обогреватель

Эти приборы включают в зависимости от сезона. Их мощность обычно составляет около 2 кВт. И если оставлять их включенными по 8 часов в день, то за месяц легко намотает до 500 кВт.

Как не разориться на платежках

Чтобы сэкономить и сохранить нормальный уровень комфорта, придется менять привычки. Например, максимально сократить время работы электрочайника, микроволновой печи и кондиционера.

Чтобы сэкономить на стирке, важно помнить, что большая часть электроэнергии уходит на нагрев воды. При этом современные порошки эффективно удаляют пятна даже при относительно низких температурах. Оптимальными для стирки можно назвать от 30 до 40 градусов.

По возможности рекомендуется установить двухзонный счетчик и перейти на соответствующий тариф. Таким образом, за ночные часы работы холодильника, кондиционера или обогревателя заплатите вдвое ниже.

Напомним, дневной тариф составляет 2,64 гривны за кВт-ч, а ночной - 1,32 гривны за кВт-ч. И действует такая "скидка" в период с 23:00 до 07:00.

А если включать стиральные машины, хлебопечки и мультиварки ночью, то их работа обойдется значительно дешевле.

Можно ли сэкономить на лампочках

Зависит от того, какие используются в вашем доме. Если лампа накаливания мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете - час, в ванной - три часа, на кухне - пять часов, а в комнате - шесть, то за месяц намотает более 60 кВт.

Замена на энергоэффективные светодиодные позволит сократить потребление до менее 20 кВт. Конечно, они дороже обычных, но, как правило, на них дается гарантия на несколько лет, а окупаемость занимает гораздо меньше.

Еще советы для экономии

Актуальными остаются и самые простые советы. Для максимальной экономии следует: