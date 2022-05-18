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Экономит ракеты. Кремль использует в Украине комплексы лазерного оружия

Фото: РФ использует комплексы лазерного оружия (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия. Таким образом Кремль решил сократить расход дорогостоящих ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Речь идет о лазерном оружии, которое способно физически поражать цели.

"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - сказал он.

По его словам, применяемый в Украине лазерный комплекс называется "Задира".

Отметим, о подписании контракта на разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, стало известно в августе 2017 года.

Он был подписан со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Саратове (входит в "Росатом") при участии именно Борисова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны.

Как сообщалось, американская разведка считает, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима

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