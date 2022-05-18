Заощаджує ракети. Кремль використовує в Україні комплекси лазерної зброї

Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї. Таким чином Кремль вирішив скоротити витрати дорогих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Юрія Борисова.
Йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі.
"Вони вже починають надходити (у війська, - ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у військових діях в Україні, - ред.)", - сказав він.
За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається "Задіра".
Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу "Задіра-16", який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.
Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до "Росатому") за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.
Як повідомлялось, американська розвідка вважає, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.