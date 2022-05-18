Заощаджує ракети. Кремль використовує в Україні комплекси лазерної зброї

Йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі.

"Вони вже починають надходити (у війська, - ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у військових діях в Україні, - ред.)", - сказав він.

За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається "Задіра".

Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу "Задіра-16", який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.

Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до "Росатому") за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.