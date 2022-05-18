RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заощаджує ракети. Кремль використовує в Україні комплекси лазерної зброї

Фото: РФ використовує комплекси лазерної зброї (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї. Таким чином Кремль вирішив скоротити витрати дорогих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Юрія Борисова.

Йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі.

"Вони вже починають надходити (у війська, - ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у військових діях в Україні, - ред.)", - сказав він.

За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається "Задіра".

Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу "Задіра-16", який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.

Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до "Росатому") за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.

Як повідомлялось, американська розвідка вважає, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні