Економить час і гроші: Anthropic презентувала нову ШІ-модель Sonnet 5.5

Anthropic презентувала оновлену модель Sonnet 5.5, яка працює на 30 відсотків швидше та суттєво економить витрати токенів під час кодингу.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Anthropic.
Примітно, що попередня версія Sonnet 5 з'явилася близько 3 місяців тому і вирізнялася ефективним розгортанням автономних агентів.
Головною перевагою Sonnet 5.5 стала висока швидкість обробки даних: модель працює на 30 відсотків швидше, а швидкість "спалювання" токенів виявилася відчутно нижчою.
В ієрархії продуктів Anthropic лінійка Sonnet поступається за загальною потужністю флагманській Opus, проте перевершує її за гнучкістю та швидкістю в окремих сценаріях.
У бенчмарках автономного кодингу Sonnet 5.5 показала кращі результати за Opus 5.5 завдяки здатності створювати кілька автономних агентів без виходу за бюджетні ліміти.
"Нова модель впоралася з десятками тисяч рядків коду, що стосуються архітектури ігрової системи, забезпечувала миттєві відповіді, виконувала завдання, що тривали кілька годин, і працювала з меншою кількістю жорстких підказок", - поділився досвідом використання нового алгоритму Деніел Фогель, головний операційний директор Epic Games.
Читайте більше: Anthropic потрапить до чорного списку Пентагону: суд дозволив Трампу бан компанії
"Не змінюючи жодного з наших запитів, Claude Sonnet 5.5 показав кращі результати, ніж Sonnet 5, майже у всіх наших офлайн-оцінках роботи Slackbot, виконавши завдання за меншу кількість кроків і з приблизно на 14 % меншою кількістю токенів у вихідних даних. Sonnet 5.5 дозволяє Slackbot швидше надавати користувачам кращі результати", - своєю чергою заявив Кертіс Аллен, головний інженер Slack.
Ключові зміни та можливості нової системи:
Найближчими тижнями компанія також планує презентувати оновлену версію своєї найменшої та найдоступнішої моделі Haiku.
Реліз від Anthropic відбувся на тлі високої активності конкурентів. Напередодні OpenAI випустила оновлені версії моделей Sol і Luna, спрямовані на бюджетний і середній сегменти, а компанія Meta анонсувала нову систему для підтримки смарт-окулярів.