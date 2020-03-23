Экономисты рассчитали потери Германии от кризиса

Фото: флаги Германии и ЕС (wikimedia.org)

Кризис может привести к потере 1,8 млн рабочих мест

Потери Германии от экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 могут составить от 255 до 729 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Мюнхенского института экономических исследований ifo, сообщает DW.

Как заявил глава института Клеменс Фюст, приостановка производств, вынужденный переход сотрудников на неполный рабочий день и рост безработицы окажут существенное влияние на государственный бюджет, а экономика ФРГ может сократиться на 7,2-20,6 процентных пункта.

При этом потери Германии от нынешнего кризиса, по всей видимости, будут выше, чем все убытки, связанные с экономическими кризисами и природными катастрофами последних десятилетий, отметил он. Фюст указал на необходимость стратегий, позволяющих возобновить производство на фоне дальнейших мер по сдерживанию дальнейшего распространения коронавируса.

По подсчетам ifo, расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 до 495 млрд евро. При этом сценарии годовой ВВП Германии будет ниже на 7,2-11,2 процентных пункта.

В случае частичной остановки производств на три месяца потери составят от 354 до 729 млрд евро, что будет соответствовать сокращению экономического роста на 10,0-20,6 процентных пункта.

Одновременно эксперты ifo предполагают, что связанный с коронавирусом кризис может привести к потере до 1,8 млн рабочих мест в Германии. Кроме того, более 6 млн сотрудников могут быть переведены на сокращенный график работы.

Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%, при чем это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась. По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.