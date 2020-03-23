Економісти розрахували втрати Німеччини від кризи

Фото: прапори Німеччини і ЄС (wikimedia.org)

Криза може призвести до втрати 1,8 млн робочих місць

Втрати Німеччини від економічної кризи у зв'язку з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 можуть скласти від 255 до 729 млрд євро. Про це свідчать дані Мюнхенського інституту економічних досліджень ifo, повідомляє DW.

Як заявив глава інституту Клеменс Фюст, призупинення виробництв, вимушений перехід співробітників на неповний робочий день і зростання безробіття матимуть значний вплив на державний бюджет, а економіка ФРН може скоротитися на 7,2-20,6 процентних пунктів.

При цьому втрати Німеччини від нинішньої кризи, скоріш за все, будуть вище, ніж всі збитки, пов'язані з економічними кризами і природними катастрофами останніх десятиліть, зазначив він. Фюст вказав на необхідність стратегій, що дозволяють відновити виробництво на тлі подальших заходів щодо стримування подальшого поширення коронавірусу.

За підрахунками ifo, витрати, пов'язані з частковою зупинкою економіки на два місяці, складуть від 255 до 495 млрд євро. При цьому сценарії річний ВВП Німеччини буде нижчий на 7,2-11,2 процентних пунктів.

У разі часткової зупинки виробництв на три місяці втрати складуть від 354 до 729 млрд євро, що буде відповідати скороченню економічного зростання на 10,0-20,6 процентних пунктів.

Одночасно експерти ifo припускають, що пов'язана з коронавірусом криза може призвести до втрати до 1,8 млн робочих місць у Німеччині. Крім того, більше 6 млн співробітників можуть бути переведені на скорочений графік роботи.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%, при чому це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.