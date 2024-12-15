Економісти порахували вартість різдвяного столу-2024: які страви найдорожчі

Для тих, у кого буде можливість приготувати 12 традиційних страв для святкової вечері, порахували вартість різдвяного столу. Найдорожчою стравою буде смажена риба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на науковий центр "Інститут аграрної економіки".

За розрахунками співробітників центру, різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні, обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину у 1365 грн.

Кутя, узвар, риба, борщ та вінегрет

За розрахунками економістів, пшенична кутя - 950 г продуктів традиційної рецептури - обійдеться у 175,05 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак - 68,5 грн за 200 г, а також волоські чищені горіхи - 44,89 грн та родзинки - 21,73 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті - крупа пшенична з твердої пшениці - коштуватиме 21,30 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 16,90 грн за 100 г і додамо трохи цукру (50 г) за 1,73 грн.

Традиційний узвар готується з сушених яблук, груш і чорносливу. Готові набори цих фруктів для узвару коштують у супермаркетах 105,36 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою стравою в цьому році буде смажена риба - 306,97 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 301 грн, а за 200 г борошна - 5,97 грн.

Третьою за вартістю стравою буде борщ пісний з квасолею. За 2,535 кг продуктів (на 2 л води) треба буде віддати 131,94 грн. Найдорожчою складовою тут є квасоля біла суха (300 г) - 43,53 грн. Овочева складова становитиме: картопля (362 г) - 12,59 грн, капуста (300 г) - 12,66 грн, цибуля (100 г) - 1,75 грн, морква (400 г) - 12,08 грн, буряк (800 г) - 16,15 грн. Необхідно буде додати по 70-75 г помідорів - 8,31 грн та томатної пасти - 11,82 грн. Ще трохи цукру - 1,73 грн за 50 г, рослинної олії - 6,21 грн за 80 г, за смаком: перець чорний та сіль (1,87 грн), лавровий лист (3,24 грн) або зелень.

Салат "Вінегрет" (1,73 кг продуктів) коштуватиме 67,75 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 21,40 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) - 20,86 грн, буряк (400 г) - 8,08 грн, морква (378 г) - 11,42 грн, цибуля (100 г) - 1,75 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,88 грн за 50 г та сіль за смаком (0,36 грн).

Вареники та овочі

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 50,06 грн, включаючи картоплю (1 кг) - 34,77 грн, борошно (500 г) - 14,93 грн, сіль (10 г) - 0,36 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 52,50 грн. Для приготування тіста заплатимо за борошно - 14,93 грн (500 г), а за сіль (10 г) - 0,36 грн. Сира капуста коштуватиме 25,32 грн за 600 г, морква (189 г) - 5,71 грн, а цибуля (132 г) - 2,30 грн. Рослинна олія для заправки (50 г) - 3,88 грн.

Вареники з вишнею складаються із пісного тіста і морожених вишень. Борошно (500 г) - 14,93 грн, трохи солі (10 г) - 0,36 грн. Левову частку вартості таких вареників займають вишні - 54,45 грн за 300 г. Загалом, вартість таких вареників становитиме 69,74 грн (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста (2,229 г продуктів) обійдеться у 109,88 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) - 43,88 грн. Вартість овочів становитиме 59,43 грн: 1 кг капусти - 42,20 грн, 189 г моркви - 5,71 грн, 660 г цибулі - 11,52 грн. Сіль і перець за смаком - 0,36 грн та рослинна олія (80 г) - 6,21 грн.

Смажена картопля готується на 100 г рослинної олії (7,76 грн) із 1 кг картоплі (34,77 грн) і 132 г цибулі (2,30 грн) з додаванням солі і перцю за смаком (0,36 грн). Всього витрат - 45,19 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста - 75 грн за 500 г і огірки солоні бочкові - 42 грн за 400 г.

Також на столі присутні і свіжі овочі - огірки (70 грн) і помідори (64 грн) по 500 г відповідно.

Розрахунок вартості різдвяного столу 2024 року зроблений співробітниками центру "Інститут аграрної економіки" за середніми цінами супермаркетів України станом на 11 грудня цього року.

Вони стверджують, що вартість різдвяного столу 2024 року буде на 41% вищою за минулий рік, коли вона склала 970 грн.