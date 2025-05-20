Економіст пояснив, як регуляторний тиск може залишити українців без ліків

"На ринку лікарських засобів у багатьох аспектах схожа ситуація. Внесення дисбалансу у взаємодії між виробниками фармпрепаратів та аптечних мереж на 100% завершиться здорожчанням препаратів та суттєвим погіршенням рівня надання послуг для кінцевого споживача. Зустрічаю думки, що такої кількості аптек, як на сьогодні, не потрібно, і їх можна спокійно скоротити, а взаємовідносини щодо оплат маркетингових платежів законодавчо прибрати, і ніби це призведе до зменшення ціни кінцевої реалізації лікарських препаратів. У теорії можливо й так - принаймні можна тішитися цією думкою. На практиці буде все по іншому", - зазначив він.

Гарбарук описав досить типову ситуацію з аптеками у місті, коли поруч розташовано шість-сім аптек. Кожна з них обслуговує свою категорію клієнтів.

"Давайте уявімо ситуацію, що ухвалюється рішення про закриття шести з семи цих аптек, абсолютно жодних маркетингових платежів і відміна додаткових послуг. До чого це призведе: по-перше, стабільно великі черги в годину пік (навіть якщо буде декілька працівників), незадоволення знервованих очікуванням людей, розповсюдження вірусних захворювань завдяки їхнім носіям, які будуть знаходитися у цих чергах в умовах обмеженого простору; по-друге, автоматичне зниження надання послуг - конкуренції немає, клієнт все одно прийде тільки до нас, відповідно, навіщо напружуватися; по-третє, скорочення, а, можливо, і повна відміна всіляких додаткових послуг", - зазначає експерт.

За його словами, крім прямої шкоди для пацієнтів, наслідки матимуть і економічний вимір. Закриття аптек означатиме втрату робочих місць, скорочення податкових надходжень до місцевих бюджетів і втрату прибутків для постачальників, логістичних компаній і орендодавців.

"У підсумку - ціни на лікарську продукцію виростуть, якість надання послуг знизиться, фінансово втратять усі - від людей до держави. І якщо хтось з виробників фарми думає, що він від цієї ситуації виграє, він точно помиляється. Тому що, коли споживачів їхньої продукції, фізично стане менше і їхні препарати стабільно будуть дорожчати, людям буде все одно: купувати місцевий продукт чи імпортний, вони куплять імпортний, і гроші українців вчергове будуть годувати закордонних виробників лікарських засобів", - наголосив Гарбарук.

Економіст закликав владу діяти зважено та залучати фахівців до формування рішень, які впливають на критичну інфраструктуру охорони здоровʼя.