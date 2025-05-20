Экономист объяснил, как регуляторное давление может оставить украинцев без лекарств

"На рынке лекарственных средств во многих аспектах похожая ситуация. Внесение дисбаланса во взаимодействии между производителями фармпрепаратов и аптечных сетей на 100% завершится подорожанием препаратов и существенным ухудшением уровня предоставления услуг для конечного потребителя. Встречаю мнения, что такого количества аптек, как сегодня, не нужно, и их можно спокойно сократить, а взаимоотношения по оплате маркетинговых платежей законодательно убрать, и будто это приведет к уменьшению цены конечной реализации лекарственных препаратов. В теории возможно и так - по крайней мере можно радоваться этой мысли. На практике будет все по другому", - отметил он.

Гарбарук описал достаточно типичную ситуацию с аптеками в городе, когда рядом расположено шесть-семь аптек. Каждая из них обслуживает свою категорию клиентов.

"Давайте представим ситуацию, что принимается решение о закрытии шести из семи этих аптек, абсолютно никаких маркетинговых платежей и отмена дополнительных услуг. К чему это приведет: во-первых, стабильно большие очереди в час пик (даже если будет несколько работников), недовольство нервозных ожиданием людей, распространение вирусных заболеваний благодаря их носителям, которые будут находиться в этих очередях в условиях ограниченного пространства; во-вторых, автоматическое снижение предоставления услуг - конкуренции нет, клиент все равно придет только к нам, соответственно, зачем напрягаться; в-третьих, сокращение, а, возможно, и полная отмена всевозможных дополнительных услуг", - отмечает эксперт.

По его словам, кроме прямого вреда для пациентов, последствия будут иметь и экономическое измерение. Закрытие аптек будет означать потерю рабочих мест, сокращение налоговых поступлений в местные бюджеты и потерю прибыли для поставщиков, логистических компаний и арендодателей.

"В итоге - цены на лекарственную продукцию вырастут, качество предоставления услуг снизится, финансово потеряют все - от людей до государства. И если кто-то из производителей фармы думает, что он от этой ситуации выиграет, он точно ошибается. Потому что, когда потребителей их продукции, физически станет меньше и их препараты стабильно будут дорожать, людям будет все равно: покупать местный продукт или импортный, они купят импортный, и деньги украинцев в очередной раз будут кормить зарубежных производителей лекарственных средств", - подчеркнул Гарбарук.

Экономист призвал власть действовать взвешенно и привлекать специалистов к формированию решений, которые влияют на критическую инфраструктуру здравоохранения.