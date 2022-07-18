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Экономист объяснил, почему Нацбанк должен отменить фиксированный валютный курс

Фото: Нацбанк должен отменить фиксированный валютный курс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Национальный банк Украины должен отказаться от фиксированного курса валют, введенного в феврале, ведь через него в стране сложился двойной курс, и разница на нем составляет 5-7 гривен, чем активно пользуются банки и спекулянты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

"Первый месяц фиксация курса была вынужденной мерой - всем нужно было время, чтобы понять, на каком свете мы находимся. Но сейчас существование двух курсов не дает ничего, кроме коррупции и злоупотреблений", - уверен Кушнирук.

Экономист поясняет: валютная выручка, которую заводят в страну экспортеры, продается по фиксированному курсу. В то время как валюта, нужна для закупок импортных товаров, приобретается по банковскому курсу, в результате чего экспортеры и Министерство финансов теряет сотни миллионов, а спекулянты - их зарабатывают.

"Я вижу в этом, к сожалению, только коррупционную составляющую - потому что есть кое-кто, кто очень неплохо зарабатывает на этой разнице. Единственный выход, который реально есть у НБУ - отпустить курс. Так, цены вырастут. Но это лучше, чем иметь коррупционную ситуацию, в которой зарабатывают только банки и спекулянты, связанные с властью", - резюмировал экономист.

Ранее экс-заступник главы НБУ Олег Чурий и глава международного академического совета KSE Юрий Городниченко также заявили, что фиксация валютного курса приводит лишь к вымыванию международных резервов и к тому, что на двух курсах зарабатывают банки.

Напомним, в конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$: именно по такому курсу обязаны продавать валюту экспортеры.

В то же время покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35-36 грн/$. Таким образом, банковская маржа составляет 5-6 грн на каждом долларе.

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