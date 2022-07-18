Економіст пояснив, чом Нацбанк повинен скасувати фіксований валютний курс

"Перший місяць фіксація курсу була вимушеною мірою - усім потрібен був час, щоб зрозуміти, на якому світі ми знаходимось. Але зараз існування двох курсів не дає нічого, крім корупції та зловживань", - впевнений Кушнірук.

Економіст пояснює: валютна виручка, яку заводять в країну експортери, продається за фіксованим курсом. В той час як валюта, потрібна для закупівель імпортних товарів, купується за банківським курсом, в результаті чого експортери та Міністерство фінансів втрачає сотні мільйонів, а спекулянти - їх заробляють.

"Я бачу у цьому, на жаль, лише корупційну складову - тому що є дехто, хто дуже непогано заробляє на цій різниці. Єдиний вихід, який реально є у НБУ - відпустити курс. Так, ціни зростуть. Але це краще, ніж мати корупційну ситуацію, в якій заробляють тільки банки та спекулянти, пов’язані з владою", - резюмував економіст.

Раніше екс-заступник голови НБУ Олег Чурій та глава міжнародної академічної ради KSE Юрій Городніченко також заявили, що фіксація валютного курсу призводить лише до вимивання міжнародних резервів та до того, що на двох курсах заробляють банки.

Нагадаємо, наприкінці лютого НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов’язані продавати валюту експортери.

Водночас купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі.