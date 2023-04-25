Економіст назвав єдину можливу схему роботи ОПЗ

АТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) фізично може працювати лише за давальницькою схемою. Інакше завод не в змозі закупити газ самостійно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар економічного експерта Олега Пендзіна.

Водночас за його словами, яка б компанія не співпрацювала із заводом, вона завжди перебуватиме під прицілом у НАБУ.

"Немає ніякого значення як називається давалець. На сьогоднішній момент, як я розумію, ОПЗ за іншою схемою вже працювати не буде ніколи. Тобто завод завжди буде працювати через давальця, з тієї простої причини, що у нього найбільші борги і він за власні кошти закуповувати газ фізично не зможе, тому завжди існуватиме якась компанія, яка заводитиме туди газ, перероблятиме на добрива і платитиме за використання потужностей, а використання потужностей та передача добрив перебуватиме в дешевій зоні і за цими фактами завжди там сидітиме. НАБУ, ГБР, БЕБ тощо - це дуже прозора схема”, - розповів економіст.

Він також пояснив, що фінансово-економічний стан ОПЗ є дуже важким, тому за нинішньої форми господарювання завод не в змозі закуповувати газ власним коштом.

"Тому єдина форма роботи цього підприємства в сьогоднішніх економічних умовах - давальницька схема, коли знаходиться компанія, яка заходить туди, переробляється на потужностях цього підприємства, а далі платить за роботу. Тобто робота, використання потужностей, амортизація та якийсь мінімальний прибуток, щоб зробити ремонт того обладнання, яке використовується", - додав він.

За словами Пендзіна, якщо ОПЗ не буде приватизовано - питання так і залишиться відкритим, а проблеми лише посилюватимуться.

"На мій погляд, єдиний вихід із цієї ситуації - приватизація, знаходження ефективного власника, який візьме на себе всі питання, пов'язані з погашенням боргів. Крім того, там існує вплив пана Фірташа та мільйонні борги, які підтверджені судами", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило справу проти колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенніченка та низки осіб, які нібито причетні до корупційних схем.

Серед підозрюваних - компанія "Агро Газ Трейдінг", яка співпрацювала з ОПЗ за давальницькою схемою.

Раніше РБК-Україна писала, що в "Агро Газ Трейдинг" зі звинуваченнями НАБУ не погоджуються і наголошують - готові співпрацювати зі слідством, тому що їхня робота з ОПЗ була прозорою і законною.