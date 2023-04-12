В "Агро Газ Трейдинг" заявили, що не згодні зі звинуваченнями НАБУ

Керуючий партнер компанії "Агро Газ Трейдинг" Олександр Горбуненко заявив, що висновки слідчих НАБУ, які звинувачують компанію у присвоєнні державних коштів (справа екс-глави ФДМУ Дмитра Сенніченка) невірні, а сама компанія готується до судових розглядів із ОПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Горбуненка.

"Для мене ці звинувачення були черговим шоком та повною несподіванкою, я не згоден з думкою слідства, не вважаю себе учасником організованої злочинної групи. Вся діяльність нашої компанії і до співпраці ОПЗ, і надалі завжди була пов'язана із виключно законним полем та відповідністю всім законодавчим нормам . Ми в управлінні компанією намагалися застосовувати найкращі світові практики", - зазначив він.

За його словами, він спілкується із детективами НАБУ, які також знають про його місце знаходження.

"У мене була запланована поїздка в лютому 2022 року, а зворотний виліт в Україну був після 24 лютого, і мені довелося за сімейними обставинами залишитися в США. Я контактую зі слідством у всіх месенджерах, електронною поштою, даю пояснення, акцентую на тому, що готовий до надання будь-яких свідчень щодо нашої компанії. І я категорично заперечую можливість визначення мого статусу як підозрюваного", - зазначив Горбуненко.

Говорячи про те, що, за даними НАБУ, дії компанії призвели до збитковості ОПЗ, Горбуненко зазначив, що до давальницького договору з ними у липні 2019 року завод півтора року стояв.

"Очевидно, що ОПЗ після укладення договору з АГТ став підприємством, що повністю працює, платив зарплати, залучав новий персонал, тобто підприємство було здатне покривати всі витрати. Все завдяки тому, що завод не простоював, а працював", - зазначив він.

За його словами, партнери "АГТ" (Олександр Горбуненко та Володимир Колот, - ред.) категорично не згодні з висновками слідства НАБУ, і зараз йдеться про підготовку судових розглядів проти ОПЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Агро Газ Трейдінг" планує подати позов до суду на Одеський припортовий завод через нарахування штрафу на компанію з боку ОПЗ.

Раніше повідомлялося, що за період співробітництва "АГТ" сплатило заводу понад 4,2 млрд грн за переробку природного газу в готову продукцію та 74,1 млн грн, які АТ "ОПЗ" сплатило НАК "Нафтогаз України", завдяки включенню додаткової вартості до тарифу на переробку.

Також компанія заявляла, що готова сприяти слідству з метою одержання правоохоронними органами правдивої картини щодо відносин із ОПЗ за давальницьким договором.