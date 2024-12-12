Экономист назвала причину, почему ВПЛ возвращаются на оккупированные территории
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начали возвращаться на временно оккупированные россиянами территории. Главной причиной являются высокие цены на аренду жилья.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько.
"Что могли бы лучше делать на уровне государства? Конечно, есть и реестры потерь жилья, и есть программы компенсаций. Все это есть. Но сейчас называют страшные цифры, сколько людей возвращаются на оккупированные территории. Это же все в первую очередь из-за вопроса жилья", - сказала Черенько.
По ее мнению, если бы были использованы на уровне каждого муниципалитета возможности предоставления хотя бы временного жилья, этого не было бы.
"Хотя бы в виде общежитий. Современных, оборудованных. В первую очередь основная проблема внутренне перемещенных лиц - это жилье. Потому что даже те, которые смогли найти работу, нормально устроиться, у них все равно почти вся заработная плата идет на аренду", - отметила экономист.
В то же время она подчеркнула, что не все переселенцы смогли устроиться, ведь не все трудоспособны. В частности, много людей - пенсионного возраста.
"Они вынуждены возвращаться, потому что там есть где жить, а здесь это требует больших средств. Общины есть разные. Есть маленькие, куда никто не хочет переезжать, где не устроиться на работу. Это сельская местность. ВПЛ пытаются найти более-менее крупный город, где они могут реализовать себя на рынке труда. А в больших городах, конечно, высокая стоимость аренды жилья", - добавила Черенько.
Заявления о тысячах ВПЛ, которые вернулись на оккупированные территории
Напомним, недавно народный депутат Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч переселенцев вернулись на временно оккупированные территории. Однако позже он опроверг свое заявление.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук отмечала, что заявления о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на оккупированные территории являются не правдивыми, ведь никакой подтвержденной статистики сейчас нет и не может быть. По ее словам, это исключительно хайп ради громких заголовков.
"Все, что государство обещает по закону, оно делает. Возможно, этого недостаточно, но у нас идет война, и ресурсы государства ограничены. Впрочем, это не является причиной ехать во вражескую оккупацию. Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи", - сказала заместитель руководителя ОП.
Она согласилась, что государство не может подарить всем переселенцам по квартире, но отметила, что есть временное жилье, которое предоставляется при необходимости.
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