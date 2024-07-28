Економимо на вантажному таксі: як перевезти важкі і громіздкі речі у сімейному авто

Коли вже в родині є машина, варто використовувати її для різних транспортних потреб, а не тільки для пасажирських перевезень. І хоча більшість нинішніх легковиків передбачають перевезення більш-менш громіздких вантажів, для збереження машини треба знати дещо додаткове.

Для того, щоб за потреби можна було перевезти щось об’ємне, хазяйновиті громадяни і купують хетчбеки, універсали та компактвени. Але крім поняття ємності є ще кілька міркувань. По-перше, типовий автомобіль на платформі С-класу зазвичай має вантажопідйомність близько 400 кг. І на цей показник слід орієнтуватися (попередньо зазирнувши таки до заводського мануала своєї моделі). По-друге, велику вагу треба правильно розмістити в автомобілі, зокрема, відносно його осей, адже недарма у заводській інструкції завжди вказується максимальна маса речей, які можна перевозити у багажнику (як правило, це близько 50 кг).

Що буде, якщо перевантажити машину

Перш за все, у машини з надмірним чи неправильно розподіленим по кузову вантажем погіршується керованість. І проявиться це у нештатній ситуації – екстремальному гальмуванні, різкому маневруванні типу вимушеного об’їзду перешкоди. Не слід дивуватись, якщо станеться поламка деталей підвіски – витків пружин, торсіонів, важелів. Але навіть якщо нічого не зламається, під час такої поїздки будуть надмірно зношуватися деталі ходової частини. А якщо машина стара і має вогнища корозії, від перевантаження можуть проломитись силові елементи – лонжерони, місця кріплення пружин та важелів.

Як розмістити вантаж

Будь-який значний вантаж важливо розмістити рівномірно по всій довжині і ширині машини. Завдання таке, щоб вся вага більш-менш рівномірно розподілялася на всі чотири колеса (і відповідно, їхню підвіску і силові елементи кузова), а не лише на задні.

Коли є змога, треба скласти заднє сидіння, і прагнути розмістити центр ваги навколо центру ваги машини. Власне, якщо поклажа не дуже велика, цілком можливо розмістити її просто на задньому сидінні. Адже воно розраховане на трьох осіб і таким чином законно приймає вагу порядку 200 – 250 кг. Звісно, оббивку треба захистити від гострих кутів і бруду.

Деякі важкі предмети є сенс покласти не на сидіння, а на підлогу перед ними – зробити це буде зручніше, якщо відсунути за можливості максимально вперед передні сидіння. Нарешті, є ще підлога перед переднім сидінням і саме сидіння, тут добре почуватиметься багаж сумарною вагою до 90 – 100 кг.

Важливо нагадати про міркування безпеки: розташовані на сидіннях об’єкти дуже рекомендується зафіксувати так, щоб вони не травмували водія під час нештатних ситуацій. Цілком реальний спосіб – пристебнути багаж штатними ременями безпеки.

Коли багаж – моноліт

Буває, що треба перевезти щось важке і компактне, таке, що не можна розділити на частини. Такий предмет вкладайте максимально близько до центру автомобіля. Наприклад, в седані це район заднього сидіння, з якого, між іншим, для збереження оббивки можна зняти подушку. У машині з кузовом хетчбек чи універсал заднє сидіння треба скласти і розмістити вантаж максимально ближче до переду утвореного в такий спосіб вантажного відсіку.

Щоб не пошкодити оббивку

Про те, що вантаж треба зафіксувати від самовільних пересувань по машині під час руху, ми вже згадували. Якщо вам дорогий затишок у салоні вашої машини, подбайте про збереження інтер’єру від пошкодження вантажем. Все оздоблення, з яким під час руху вантаж може вступити в контакт, треба затулити м’яким і міцним матеріалом, наприклад, старою ковдрою чи подібною тканиною.

Коротко

Зважаючи на практику досвідчених автомобілістів, слід сказати, що часто інтер’єр легкового авто, яке на годину перетворилося на вантажну, страждає не під час руху, а під час завантажування негабаритного багажу. Тому затуляйте вашими захисними матеріалами у тому числі і прорізи дверей та багажника. Також допоможе зберегти оббивку надійний помічник – достатньо спритний і сильний, щоб під час завантажування підтримувати громіздкий багаж з протилежного від вас боку.