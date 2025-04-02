Економимо бензин в місті: секрети ефективної їзди на авто

Певно, більша частина українських автомобілістів намотує свої кілометри саме у міських умовах. При тому що їзда в цьому режимі є найменш сприятливою для того, хто хоче витрачати на заправку менше коштів. Все дуже просто: на міських вулицях автомобілю доводиться часто рушати з місця і розганятися, а це вимагає впорскування у циліндри додаткових порцій бензину чи дизпалива. Тому і вважається, що головний засіб знизити потребу у пальному – це перехід на стриманий, виважений стиль їзди. Але це не єдиний спосіб.

Температура двигуна. В наш час не прийнято подовгу прогрівати двигун перед поїздкою, і на сучасних моделях робити це на холостому ходу справі немає сенсу. Але розпочавши рух на ледь теплому моторі, не навантажуйте його відразу високими обертами, енергійними прискореннями та високою швидкістю – саме в таких режимах двигун споживає багато пального. Якщо неквапливо рухатись перші кілька хвилин після виїзду, мотор прогріється швидко і не споживатиме зайвого.

Нічого зайвого. Влітку споживання пального на 0,5 – 1,0 л/100 км піднімає кондиціонер, взимку додають моторові апетиту підігріви скла, сидінь, додаткові фари тощо. Якщо ви навчитесь створювати мікроклімат у салоні в інший спосіб, сумарна витрата пального у міському режиму помітно знизиться. Але не забувайте, що на швидкості вище 50 – 60 км/год повністю відкрите вікно підвищує витрату пального приблизно так же, як і активований кондиціонер.

Помірна швидкість. Завжди пам’ятайте, що у більшості масових моделей на межі 80 – 90 км/год відбувається ступінчасте зростання споживання пального. Тому що після 60-70 км/год збільшується аеродинамічна складова у сумі сил, які чинять опір руху автівки. Це правило діє і на заміських трасах, і на швидкісних проспектах у великих містах.

Аеродинаміка. Якщо у місті ви часто розганяєтесь до 50 – 70 км/год, майте на увазі, що для вас матиме значення все, що псує заводську аеродинаміку машини. Тобто бажано демонтувати верхній багажник, додаткові рейлінги, тюнінгові спойлери, велику антену, великі нештатні бризковики тощо.

Раціональні маршрути. У кожному місті є маршрути короткі і довгі – і так само є витратні з точки зору пального та економічні. Збираючись у поїздку, затримайтесь на хвилину, щоб спланувати дорогу так, щоб вам не доводилося долати підйоми та спуски, тягнутись заторах, перекочуватись на першій передачі по вибоїнам нерівного асфальту, або ж, скажімо, перетинати великі проспекті та розв’язки, де доведеться по кілька разів енергійно прискорюватись. Підкажемо ще про таке поняття як остання миля. Це коли мешканці великих європейських міст згодні залишити машину у кварталі від місця призначення, аби тільки не штовхатись ще півгодини у пробці чи не шукати розвороту десь за півкілометра, щоб повернутись потім додому.

Несправності авто. Дозволимо собі нагадати, що автовиробник заявляє паспортну витрату пального за умови, що автомобіль абсолютно справний. Насправді, на апетит двигуна впливає тільки кілька агрегатів і систем, але їх треба обов’язково привести в порядок: двигун не має бути зношеним, паливні форсунки і свічки запалювання повинні бути чистими, гальма – справними, шини – накачані, кути встановлення коліс – відрегульовані.



Коротко

Якщо транспортна стаття витрат дійсно важлива для вашого сімейного бюджету, описані вище заходи вам треба засвоїти так, щоб вони стали чимось природним. Насправді це не важко, треба тільки довести до автоматизму раціональні прийоми керування і не відступати від приведених тут рекомендацій.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Motor.