Экономику сложно "поднять" без внешнего инвестора, - Хмельницкий

"Нам будет очень сложно поднять экономику без внешнего инвестора. Если сегодня какая-то крупная европейская компания построит у нас завод, то даже если его продукция будет уходить на экспорт - на нем будут работать, скажем, две тысячи людей. Среди них будет 30 менеджеров, которые смогут здесь разобраться в бизнес-культуре и процессах, а через несколько лет уйдут и создадут собственный бизнес", - заявил Хмельницкий.

По его словам, инвестор приносит не только деньги, а прежде всего опыт. Чтобы инвесторы пришли в Украину необходимо повысить репутацию страны и показать ее возможности. Одним из инструментов налаживания контакта между бизнесом, политиками и потенциальными инвесторами являются экономические форумы, говорит предприниматель.

"Именно на форумах можно поделиться опытом и доказать, что наша страна - страна возможностей, а не только коррупция и Чернобыль", - добавляет бизнесмен.

Одним из таких форумов, по его словам, является Киевский международный экономический форум - крупнейший международный форум в восточной Европе, который объединяет представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов. КМЭФ призван интегрировать Украину в мировую общем как равноправного перспективного игрока.