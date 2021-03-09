Економіку складно "підняти" без зовнішнього інвестора, - Хмельницький

Для розвитку економіки будь-якої країни важливі зовнішні інвестори, які вкладатимуть кошти в виробництво.
Про це заявив бізнесмен, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький в інтерв’ю "Українському тижню".
"Нам буде дуже складно підняти економіку без зовнішнього інвестора. Якщо сьогодні якась велика європейська компанія побудує у нас завод, то навіть якщо його продукція йтиме на експорт - на ньому працюватимуть, скажімо, дві тисячі людей. Серед них буде 30 менеджерів, які зможуть тут розібратися в бізнес-культурі та процесах, а через кілька років підуть і створять власний бізнес", - заявив Хмельницький.
За його словами, інвестор приносить не лише гроші, а насамперед досвід. Щоб інвестори прийшли в Україну необхідно підвищити репутацію країни та показати її можливості. Одним з інструментів налагодження контакту між бізнесом, політиками та потенційними інвесторами є економічні форуми, каже підприємець.
"Саме на форумах можна поділитися досвідом, і довести, що наша країна - країна можливостей, а не лише корупції й Чорнобиля", - додає бізнесмен.
Одним із таких форумів, за його словами, є Київський міжнародний економічний форум - найбільший міжнародний форум у східній Європі, який об’єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань і глобальних трендів. КМЕФ покликаний інтегрувати Україну у світову спільному як рівноправного перспективного гравця.
Нагадаємо, Василь Хмельницький - український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture та фонду K.Fund. UFuture - компанія з портфелем активів в області нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та ІТ.
Вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, куди компанія інвестувала - понад $1 млрд. Сьогодні підприємець інвестує в розвиток найбільшого в східній Європі інноваційного парку UNIT.City - екосистеми для розвитку бізнесу у сфері високих технологій.