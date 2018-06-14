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Интервью

В экономике Украины отмечается рост, - Микольская

НовостиЭкономика    14.06.2018 - 12:40
Фото: Наталья Микольская (kmu.gov.ua)
Фото: Наталья Микольская (kmu.gov.ua)

Важными на пути экономического развития являются инновации производства

В экономике Украины отмечается рост. Об этом на форуме сообщила Наталия Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли, торговая представительница Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для меня достаточно близким является подход того, что мы можем сделать, чтобы окно возможностей использовать максимально для интересов государства. Если говорить об экономике, у нас есть рост, у нас есть экономический рост, однако эти цифры, что мы имеем, нас не удовлетворяют. Они не являются достаточными, чтобы вызвать достаточный рост для системных изменений в экономике. Если говорить о том, что может вызвать экономический рост, то речь идет о привлечении инвестиций и в частности о приватизации. Мы расцениваем, что запуск реальной приватизации - это то, что все равно будет встречать сопротивление", - рассказала она.

По ее словам, важными на пути экономического развития является также и инновации производства.

"Далее важными являются инновации производства. Последний пункт - это рост экспорта. Экспорт может изменить страну, это может выглядеть популистски, но это утверждение подкреплено тем, что экспорт касается привлечения инвестиций, популяризации товаров... Мы рассчитываем, что в контексте приватизации у нас будет больше перспектив для экспорта. Экспортный потенциал Украины является одним из факторов привлечения инвестиций", - добавила она.

Фото: показатели (РБК-Украина)

Напомним, 12 июня В НБУ констатировали стабильную работу банковского сектора в I полугодии 2018 года. Ее обеспечили благоприятные макроэкономические условия и отсутствие заметных потрясений.

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Теги публикации: ВВП, экономика, экономика Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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