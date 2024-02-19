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Економіка вже пристосувалася до нових умов, і не потребує валютних обмежень, - експерт

Фото: економіка вже пристосувалася до нових умов, і не потребує валютних обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Національний банк України зробив правильно, коли запровадив валютні обмеження на початку війни. Водночас за два роки наша економіка стала сильнішою, а національна валюта демонструє стабільність, тож ці валютні обмеження потрібно пом’якшувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад Олексія Буряченка.

"Монетарна політика Нацбанку під час війни має забезпечувати фінансово-економічну стабільність, і багато обмежувальних заходів передбачено саме цим. Але ВВП збільшилося на 5%, навіть під час війни, і ми бачимо стабільну національну валюту. На фоні того, що бізнес вже адаптувався до нових, сучасних реалій, НБУ потрібно ввести більш гнучку валютну політику", - зауважив він. 

За його словами, загальний стан економіки поки залишається слабким. Водночас, є такі сегменти економіки, які дійсно потребують пом’якшення умов і покращення інвестиційного клімату. 

"У бізнесу є запит на послаблення обмежень, і покращення інвестиційного клімату. Тому, думаю, стратегічно змінюватися політика Нацбанку не буде. Але вона має стати більш адаптивною, і відкривати можливості для інвестицій конкретним секторам економіки, які зараз вже адаптувалися, стали на ноги і потребують інвестицій", - резюмував Буряченко. 

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Своєю чергою Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.

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