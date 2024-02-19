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Экономика уже приспособилась к новым условиям, и не требует валютных ограничений, - эксперт

Фото: экономика уже приспособилась к новым условиям, и не нуждается в валютных ограничениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины сделал правильно, когда ввел валютные ограничения в начале войны. В то же время, за два года наша экономика стала сильнее, а национальная валюта демонстрирует стабильность, поэтому эти валютные ограничения нужно смягчать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Международной ассоциации малых общин Алексея Буряченко.

"Монетарная политика Нацбанка во время войны должна обеспечивать финансово-экономическую стабильность, и многие ограничительные меры предусмотрены именно этим. Но ВВП увеличилось на 5%, даже во время войны, и мы видим стабильную национальную валюту. На фоне того, что бизнес уже адаптировался к новых, современных реалий, НБУ нужно ввести более гибкую валютную политику", - заметил он.

По его словам, общее состояние экономики пока остается слабым. В то же время есть такие сегменты экономики, которые действительно нуждаются в смягчении условий и улучшении инвестиционного климата.

"У бизнеса есть запрос на ослабление ограничений и улучшение инвестиционного климата. Поэтому, думаю, стратегически меняться политика Нацбанка не будет. Но она должна стать более адаптивной, и открывать возможности для инвестиций конкретным секторам экономики, которые сейчас уже адаптировались, встали на ноги и нуждаются в инвестициях", - резюмировал Буряченко.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

В свою очередь Кабинет министров обратился к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

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Валютный рынок