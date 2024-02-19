Экономика уже приспособилась к новым условиям, и не требует валютных ограничений, - эксперт

"Монетарная политика Нацбанка во время войны должна обеспечивать финансово-экономическую стабильность, и многие ограничительные меры предусмотрены именно этим. Но ВВП увеличилось на 5%, даже во время войны, и мы видим стабильную национальную валюту. На фоне того, что бизнес уже адаптировался к новых, современных реалий, НБУ нужно ввести более гибкую валютную политику", - заметил он.

По его словам, общее состояние экономики пока остается слабым. В то же время есть такие сегменты экономики, которые действительно нуждаются в смягчении условий и улучшении инвестиционного климата.

"У бизнеса есть запрос на ослабление ограничений и улучшение инвестиционного климата. Поэтому, думаю, стратегически меняться политика Нацбанка не будет. Но она должна стать более адаптивной, и открывать возможности для инвестиций конкретным секторам экономики, которые сейчас уже адаптировались, встали на ноги и нуждаются в инвестициях", - резюмировал Буряченко.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

В свою очередь Кабинет министров обратился к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.