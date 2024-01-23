Економіка відновлюється, у валютних обмеженнях все менше сенсу, - експерт

"Те, що були обмеження на початку війни, це логічно. А зараз треба дивитися на ситуацію: як на мене, покращення економічної ситуації вимагає повернення до певних передвоєнних реалій, а отже і прибрання цих обмежень. Вже торік було невелике зростання, а отже, спад не був таким довготерміновим. Стійкість економіки є, а отже, ці наявні обмеження - вже занадто, так само, як і занадто висока облікова ставка. Я думаю, що її треба продовжувати знижувати, щоб вона була на декілька відсоткових пунктів вища, ніж рівень інфляції", - зауважив експерт.

Він зауважив, що владі слід думати також про розширення можливостей щодо залучення інвесторів, а відповідно - надавати їм додаткові стимули, адже ризики вкладення у воюючу країну є доволі високими. У цій ситуації наявність валютних обмежень тільки обмежує наш потенціал.

"Ми розуміємо, що інвестиції дійсно сюди не підуть, тому що в умовах бойових дій навряд чи хтось ризикне. Але ці ризики - це додаткове вікно можливості зайняти місце, поки хтось інший не прийшов. Тому нам слід включати цю задачу - залучення інвестицій, створення сприятливих умов для того, щоб вони заходили, включаючи, безумовно, і валютне регулювання - як одну зі складових цього створення правильного клімату", - резюмував Ус.