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Экономика восстанавливается, в валютных ограничениях все меньше смысла, - эксперт

Фото: экономика восстанавливается, в валютных ограничениях все меньше смысла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач

Валютные ограничения имели смысл в начале войны, чтобы удержать экономическую стабильность, но сейчас эти ограничения только сдерживают развитие экономики и привлечение потенциальных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного консультанта центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Ивана Уса.

"То, что были ограничения в начале войны, это логично. А сейчас надо смотреть на ситуацию: по-моему, улучшение экономической ситуации требует возвращения к определенным предвоенным реалиям, а значит и устранения этих ограничений. Уже в прошлом году был небольшой рост, а значит, спад не был таким долгосрочным.Устойчивость экономики есть, а значит, эти имеющиеся ограничения - уж слишком, так же, как и слишком высокая учетная ставка.Я думаю, что ее нужно продолжать снижать, чтобы она была на несколько процентных пунктов выше уровня инфляции", - заметил эксперт.

Он отметил, что властям следует думать также о расширении возможностей по привлечению инвесторов, а соответственно - предоставлять им дополнительные стимулы, ведь риски вложения в воюющую страну достаточно высоки. В данной ситуации наличие денежных ограничений только ограничивает наш потенциал.

"Мы понимаем, что инвестиции действительно сюда не пойдут, потому что в условиях боевых действий вряд ли кто-то рискнет. Но эти риски – это дополнительное окно возможности занять место, пока кто-то другой не пришел. Поэтому нам следует включать эту задачу – привлечение инвестиций, создание благоприятных условий для того, чтобы они заходили, включая, безусловно, и валютное регулирование – как одну из составляющих этого создания правильного климата», – резюмировал Усс.

 

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Экономика УкраиныВалютный рынок