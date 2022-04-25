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Экономика Великобритании из-за санкций против РФ потеряет около 8 млрд долларов

Bentley Mulsanne (Фото: bauersecure.com)
Автор: Константин Широкун

Экономика Великобритании может потерять более 8 млрд долларов за ближайшие девять лет из-за санкций против России, введенных после 24 февраля. Главная цель введенных Великобританией санкций — воспрепятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса и стратегически важных направлений экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Заявлено, что наибольший удар понесет британская индустрия роскоши. Прогнозируется существенное снижение продаж продукции таких брендов, как Bentley, Aston Martin и Burberry. Однако инсайдеры говорят, что индустрия роскоши полностью поддерживает усилия правительства.

Согласно анализу, общая стоимость товаров, экспортированных в Россию и подпадающих под действие санкций, в 2021 году составила 993 млн долларов. Это составляет 27,9% всего британского экспорта в Россию в том году. Прибыль компьютерной индустрии упадет на 7 млн долларов.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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