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Економіка Великобританії через санкції проти РФ втратить близько 8 млрд доларів

Bentley Mulsanne (Фото: bauersecure.com)
Автор: Константин Широкун

Економіка Великобританії може втратити понад 8 млрд доларів за найближчі дев'ять років через санкції проти Росії, запроваджені після 24 лютого. Головна мета введених Великобританією санкцій - перешкодити розвитку російського військово-промислового комплексу і стратегічно важливих напрямків економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Заявлено, що найбільшого удару понесе Британська індустрія розкоші. Прогнозується істотне зниження продажів продукції таких брендів, як Bentley, Aston Martin і Burberry. Проте інсайдери кажуть, що індустрія розкоші повністю підтримує зусилля уряду.

Згідно з аналізом, загальна вартість товарів, експортованих в Росію і підпадають під дію санкцій, у 2021 році склала 993 млн доларів. Це становить 27,9% всього британського експорту в Росію в тому році. Прибуток комп'ютерної індустрії впаде на 7 млн доларів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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