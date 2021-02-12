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Экономика Великобритании испытала самый глубокий спад за 300 лет

Автор: Александр Белоус

Разрушенная коронавирусом экономика Великобритании сократилась на 9,9% в 2020 году. Это рекордное падение за последние 300 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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В прошлом году спад был самым большим с тех пор, как после Второй мировой войны появились современные официальные отчеты. Долгосрочные исторические данные, опубликованные Банком Англии, показывают, что это было самое большое падение с 1709 года.

Сокращение оказалось более крутым, чем у любой другой крупной экономики, хотя Испания, также сильно пострадавшая от коронавируса, потерпела спад на 11%.

Великобритания сообщила о самом высоком уровне смертности от COVID-19 в Европе. В стране один из самых высоких в мире показателей по количеству смертей на душу населения.

Однако на данный момент Великобритания вакцинировала гораздо больше людей, чем другие европейские страны, что повышает вероятность восстановления ее экономики в конце этого года.

Однако Банк Англии прогнозирует, что экономика сократится на 4% в первые три месяца 2021 года из-за нового локдауна и срыва Brexit. Экономика вернется к своим размерам, существовавшим до COVID-19, при условии, что вакцинация будет идти по плану.

Напомним, по прогнозу Еврокомиссии, страны Европейского союза и еврозоны выйдут на докризисный уровень раньше, чем ожидалось.

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%. Обвал является худшим глобальным спадом мирного времени со времен Великой депрессии.

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