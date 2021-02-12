Економіка Великої Британії зазнала найглибший спад за 300 років

У минулому році спад був найбільшим з тих пір, як після Другої світової війни з'явилися сучасні офіційні звіти. Довгострокові історичні дані, опубліковані Банком Англії, показують, що це було саме велике падіння з 1709 року.

Скорочення виявилося більш крутим, ніж у будь-якої іншої великої економіки, хоча Іспанія, також сильно постраждала від коронавірусу, зазнала спад на 11%.

Велика Британія повідомила про самий високий рівень смертності від COVID-19 в Європі. В країні один з найвищих у світі показників за кількістю смертей на душу населення.

Проте на даний момент Велика Британія вакцинувала набагато більше людей, ніж інші європейські країни, що підвищує ймовірність відновлення її економіки в кінці цього року.

Проте Банк Англії прогнозує, що економіка скоротиться на 4% в перші три місяці 2021 року через новий локдаун і зриву Brexit. Економіка повернеться до своїх розмірах, які існували до COVID-19, за умови, що вакцинація буде йти за планом.