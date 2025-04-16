Економіка України загальмувала: в уряді назвали причини

За оцінкою міністерства, у лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%, а за підсумками перших двох місяців року - на 1,1%.

"Дещо нижчий показник на початку року є віддзеркаленням нерівномірності тенденцій росту минулого року", - йдеться в повідомленні. Зокрема, у лютому 2024 року ВВП зріс на 6,8%.

У міністерстві також зазначили, що уповільнення темпів зростання економіки в лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів.

Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники.

Ціни в Україні

У лютому 2025 року споживча інфляція прогнозовано прискорилася до 13,4% у річному вимірі, водночас місячні темпи сповільнилися до 0,8% (з 1,2% місяцем раніше).

"Ціни хоч і сповільнюються, але вони все ще формуються під тиском високих виробничих витрат в умовах зростаючого попиту. До цього додалися й інші чинники, такі як тимчасова обмеженість пропозиції (насамперед деякої с/г продукції на фоні сезонного зменшення запасів передусім овочів, зумовленого низьким врожаєм 2024 року через посуху), а також посилення впливу світового ринку на внутрішні ціни", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році уповільнилося до 2,9% в порівнянні з 5,5% у 2023 році.

Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року - 2,7% за рік.