Економіка України втрачає 1-2 млрд гривень за годину простою при тривогах

Бізнес втрачає під час тривог

Кравченко поділився, чому уряд обрав диференційований режим тривог.

"Згідно з оцінками Мінекономіки, від 1 до 2 млрд гривень втрачає економіка від однієї години простоїв", - зауважив міністр.

За його словами, наразі є дні, коли більше 20 годин тривог, а протягом останнього тижня серпня було понад 58 годин тривог протягом тижня.

"Ми говоримо про шалені збитки для економіки. Вона і так зазнає суттєвого тиску через прикриття експорту, перебої логістичних шляхів і логістичних компаній", - каже він.

Як допомогти

Тож, зазначив Кравченко, Кабмін намагається знайти ту модель, яка дасть бізнесу більше гнучкості приймати рішення для того, щоб:

підтримувати операційну діяльність,

далі надавати свої послуги,

підтримувати економіку під час повітряних тривог.

"Тому ми перейшли, і якраз підхід до "жовтого" сигналу дає бізнесу більше змоги гнучко підходити до того, щоб спільно з трудовим колективом визначати, як вони будуть працювати", - запевнив міністр.

На його думку, це рух в правильному напрямку, і вже багато бізнесів продовжують свою роботу під час "жовтого" сигналу.

"Є дійсно ряд питань, які треба доопрацьовувати і уточнювати. Зараз багато запитів, щоб більш детально розуміти суть загрози і щоб бізнеси могли більш інформовано приймати рішення", - повідомив Кравченко.