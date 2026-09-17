Экономика Украины теряет 1-2 млрд гривен за час простоя при тревогах

Бизнес теряет во время тревог

Кравченко поделился, почему правительство избрало дифференцированный режим тревог.

"Согласно оценкам Минэкономики, от 1 до 2 млрд гривен теряет экономика от одного часа простоев", - отметил министр.

По его словам, сейчас есть дни, когда более 20 часов тревог, а в течение последней недели августа было более 58 часов тревог в течение недели.

"Мы говорим о безумных убытках для экономики. Она и так испытывает существенное давление из-за прикрытия экспорта, перебоев логистических путей и логистических компаний", - говорит он.

Как помочь

Так, отметил Кравченко, Кабмин пытается найти ту модель, которая даст бизнесу больше гибкости принимать решения для того, чтобы:

поддерживать операционную деятельность,

далее предоставлять свои услуги,

поддерживать экономику при воздушных тревогах.

"Поэтому мы перешли, и как раз подход к "желтому" сигналу позволяет бизнесу больше гибко подходить к тому, чтобы совместно с трудовым коллективом определять, как они будут работать", - заверил министр.

По его мнению, это движение в правильном направлении и уже многие бизнесы продолжают свою работу во время "желтого" сигнала.

"Есть действительно ряд вопросов, которые нужно дорабатывать и уточнять. Сейчас много запросов, чтобы более подробно понимать суть угрозы и чтобы бизнесы могли более информированно принимать решения", – сообщил Кравченко.