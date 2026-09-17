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Экономика Украины теряет 1-2 млрд гривен за час простоя при тревогах

16:36 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Украинский бизнес пробует работать при желтом сигнале тревоги (Getty Images)

Экономика Украины находится в кризисной ситуации, в том числе из-за простоев во время тревог. Дифференциация сигналов может помочь бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко в эфире телемарафона.

Бизнес теряет во время тревог

Кравченко поделился, почему правительство избрало дифференцированный режим тревог.

"Согласно оценкам Минэкономики, от 1 до 2 млрд гривен теряет экономика от одного часа простоев", - отметил министр.

По его словам, сейчас есть дни, когда более 20 часов тревог, а в течение последней недели августа было более 58 часов тревог в течение недели.

"Мы говорим о безумных убытках для экономики. Она и так испытывает существенное давление из-за прикрытия экспорта, перебоев логистических путей и логистических компаний", - говорит он.

Как помочь

Так, отметил Кравченко, Кабмин пытается найти ту модель, которая даст бизнесу больше гибкости принимать решения для того, чтобы:

  • поддерживать операционную деятельность,
  • далее предоставлять свои услуги,
  • поддерживать экономику при воздушных тревогах.

"Поэтому мы перешли, и как раз подход к "желтому" сигналу позволяет бизнесу больше гибко подходить к тому, чтобы совместно с трудовым коллективом определять, как они будут работать", - заверил министр.

По его мнению, это движение в правильном направлении и уже многие бизнесы продолжают свою работу во время "желтого" сигнала.

"Есть действительно ряд вопросов, которые нужно дорабатывать и уточнять. Сейчас много запросов, чтобы более подробно понимать суть угрозы и чтобы бизнесы могли более информированно принимать решения", – сообщил Кравченко.

Ранее РБК-Украина писало, что дифференциация воздушных тревог не изменила графиков работы отделений "Укрпочты". Все услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.

Кроме того, работать ли во время "желтой" тревоги, определилась и сеть заведений McDonald's.

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