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Економіка України повернулася до зростання: Держстат оприлюднив нові дані щодо ВВП

17:41 04.08.2026 Вт
2 хв
Що допомогло змінити ситуацію і чого тепер очікують у НБУ?
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: ВВП (GettyImages)

Після зниження на початку року економіка України знову вийшла у плюс. За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року реальний ВВП показав зростання як у порівнянні з минулим роком, так і щодо попереднього кварталу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Державної служби статистики.

Економіка повернулася до зростання

Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2026 року збільшився на 0,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними відомства, з урахуванням сезонного фактора ВВП у другому кварталі зріс на 0,4% порівняно з першим кварталом поточного року.

У річному вимірі показник також продемонстрував позитивну динаміку, збільшившись на 0,6%.

Що змінилося

Нові дані свідчать про відновлення економічного зростання після зниження зафіксованого на початку року.

Так, у першому кварталі 2026 року реальний ВВП України скоротився на 0,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За підсумками 2025 року, українська економіка зросла на 1,8%. Для порівняння, 2024 року зростання ВВП становило 2,9%, 2023 року — 5,5%, тоді як 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії економіка України скоротилася на 28,8%.

Прогноз НБУ

Наприкінці липня Національний банк України покращив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік із 1,3% до 1,8%.

У регуляторі пояснили перегляд очікувань прогнозованим збільшенням обсягів зовнішнього фінансування, яке має підтримати внутрішнє виробництво, насамперед підприємства оборонно-промислового комплексу.

Нагадуємо, що за підсумками першого півріччя 2026 року дефіцит державного бюджету України формально скоротився. Однак значна частина бюджетної стабільності, як і раніше, забезпечується за рахунок міжнародної фінансової допомоги, оскільки власних доходів недостатньо для покриття витрат, насамперед на оборону.

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Державна служба статистикиВВП