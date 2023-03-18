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Економіка України не готова до росту тарифів на електроенергію: думка експерта

Фото: Україна до підвищення тарифу на електропостачання не готова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Економіка України не готова до підвищення тарифів на електропостачання, оскільки її ВВП за минулий рік обвалився на 30%. Це означає різкий ріст рівня безробіття, а високі ціни на тарифи можуть викликати ще більший колапс на енергетичному рівні й викликати соціальну напругу.

Про це РБК-Україна повідомив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, йдеться в матеріалі "Тарифи на низькому старті. Що буде з цінами на комуналку в Україні".

Аналітик вважає, що вийти із такої ситуації можна саме тоді, коли збільшиться профіцит електропостачання. Тоді можна відновити его експорт на ринки Європейського союзу. Отримані доходи разом з допомогою від зарубіжних партнерів можна залишати у спеціальному фонді для відновлення й ремонту пошкодженої інфраструктури.

"Давайте дивитися правді у вічі, у нас до війни була критична ситуація за показником енергетичної бідності. А зараз вона набагато погіршилась. Проблему можна вирішити за рахунок матеріальної підтримки та інших заходів. Тому потрібно шукати баланс між програмою ремонтів та фінансовим забезпеченням галузі", - зазначив експерт у розмові з РБК-Україна.

Білявський припускає можливість зростання тарифів для платоспроможних категорій, які споживають понад 300 кВт на місяць. Щодо решти, то перегляд просто не спрацює у воєнний час. Особливо за відсутності механізму отримання монетизованих субсидій.

Додамо, що на ринку електроенергії України діє механізм спеціальних зобов'язань. Завдяки цьому для побутових споживачів діють тарифи: 1,44 гривні за кВт*год, якщо споживається менше 250 кВт*год на місяць і 1,68 гривень за кВт*год, якщо споживається більше. Згідно з рішенням уряду від жовтня 2022 року, такі ціни збережуться щонайменше до 31 березня 2023-го.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які комунальні послуги точно не подорожчають.

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інфраструктуракомуналкаЕлектроенергіяТарифи