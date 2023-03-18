Економіка України не готова до росту тарифів на електроенергію: думка експерта

Аналітик вважає, що вийти із такої ситуації можна саме тоді, коли збільшиться профіцит електропостачання. Тоді можна відновити его експорт на ринки Європейського союзу. Отримані доходи разом з допомогою від зарубіжних партнерів можна залишати у спеціальному фонді для відновлення й ремонту пошкодженої інфраструктури.

"Давайте дивитися правді у вічі, у нас до війни була критична ситуація за показником енергетичної бідності. А зараз вона набагато погіршилась. Проблему можна вирішити за рахунок матеріальної підтримки та інших заходів. Тому потрібно шукати баланс між програмою ремонтів та фінансовим забезпеченням галузі", - зазначив експерт у розмові з РБК-Україна.

Білявський припускає можливість зростання тарифів для платоспроможних категорій, які споживають понад 300 кВт на місяць. Щодо решти, то перегляд просто не спрацює у воєнний час. Особливо за відсутності механізму отримання монетизованих субсидій.

Додамо, що на ринку електроенергії України діє механізм спеціальних зобов'язань. Завдяки цьому для побутових споживачів діють тарифи: 1,44 гривні за кВт*год, якщо споживається менше 250 кВт*год на місяць і 1,68 гривень за кВт*год, якщо споживається більше. Згідно з рішенням уряду від жовтня 2022 року, такі ціни збережуться щонайменше до 31 березня 2023-го.