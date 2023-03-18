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Экономика Украины не готова к росту тарифов на электроэнергию: мнение эксперта

Фото: Украина к повышению тарифа на электроснабжение не готова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Экономика Украины не готова к повышению тарифов на электроснабжение, поскольку ее ВВП за прошлый год рухнул на 30%. Это означает резкий рост уровня безработицы, а высокие цены на тарифы могут вызвать еще больший коллапс на энергетическом уровне и вызвать социальное напряжение.

Об этом сообщил РБК-Украина аналитик энергетических рынков Максим Белявский, говорится в материале "Тарифы на низком старте. Что будет с ценами на коммуналку в Украине".

Аналитик считает, что выйти из такой ситуации можно именно тогда, когда увеличится профицит электроснабжения. Тогда можно восстановить его экспорт на рынки Европейского союза. Полученные доходы вместе с помощью зарубежных партнеров можно оставлять в специальном фонде для восстановления и ремонта поврежденной инфраструктуры.

"Давайте смотреть правде в глаза, у нас до войны была критическая ситуация по показателю энергетической бедности. А сейчас она намного ухудшилась. Проблему можно решить за счет материальной поддержки и других мер. Поэтому нужно искать баланс между программой ремонтов и финансовым обеспечением отрасли", - отметил эксперт в разговоре с РБК-Украина.

Белявский предполагает возможность роста тарифов для платежеспособных категорий, потребляющих более 300 кВт на месяц. Что касается остальных, то пересмотр просто не сработает в военное время. Особенно при отсутствии механизма получения монетизированных субсидий.

На рынке электроэнергии Украины действует механизм специальных обязательств. Благодаря этому для бытовых потребителей действуют тарифы: 1,44 гривны за кВт*ч, если потребляется менее 250 кВт*ч в месяц и 1,68 гривен за кВт*ч, если потребляется больше. Согласно решению правительства от октября 2022 года, такие цены сохранятся, по меньшей мере, до 31 марта 2023-го.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие коммунальные услуги точно не подорожают.

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