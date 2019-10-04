Экономика Украины замедлила рост

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Рост ВВП за 8 месяцев составил 3,6%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 3,6% (+/-0,2). Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, размещенном на сайте министерства.

По оценкам МЭРТ, рост ВВП за январь-июль 2019 года составило 4,0%.

В январе-августе 2019 года замедлился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) и составило 2,8% (на 3,7% за 7 месяцев 2019 года).

"Ожидается, что темп роста СИП будет на уровне данных зафиксированных по итогам 8 месяцев, что с одной стороны будет поддерживаться сохранением высокого инвестиционного спроса, активизации деятельности отдельных предприятий промышленности, повышением платежеспособности населения, а с другой немного будет сдерживаться получением меньшего урожая отдельных с/х культур, что нивелирует улучшение ожиданий относительно роста объемов урожая зерновых и положительное влияние дальнейшего развития животноводства ", - говорится в обзоре

Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) отражает динамику деятельности производственной сферы национальной экономики в соответствующем периоде. СИП рассчитывается на базе отчетных данных по индексам физического объема производства ВЭД "Сельское хозяйство", ВЭД "Промышленность", ВЭД "Строительство", ВЭД "Транспорт" и ВЭД "Оптовая и розничная торговля". Учитывая на то, что производственная сфера в объеме ВВП занимает около 55%, СИП имеет тесную корреляционную связь с динамикой ВВП. Поэтому, оценочный показатель ВВП рассчитывается, исходя из ретроспективной корреляционной зависимости между СИП и ВВП.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.