Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз S&P

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4,0% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году. Прогноз отражает постепенную стабилизацию ситуации в области общественного здравоохранения и восстановление спроса.

Как отмечается в сообщении, в отличие от многих других европейских стран, ВВП Украины оказался относительно устойчивым к глобальной пандемии в прошлом году, поскольку секторы услуг, подверженные наибольшему риску из-за социального дистанцирования (искусство, развлечения, отдых, розничная торговля, проживание и общественное питание), составляют лишь около 2% от ВВП.

С другой стороны, промышленное и сельскохозяйственное производство, на которое в совокупности приходится треть валовой добавленной стоимости, продолжало расти с небольшими сбоями. Заметным исключением из слабости в сфере услуг в прошлом году стал бурно развивающийся сектор информационных технологий Украины, экспорт которого, несмотря на ограничения, увеличился на 20%.

"На 2021 год мы прогнозируем уверенное восстановление во втором квартале. Приток денежных переводов и меры государственной поддержки, включая повышение пенсий и заработной платы, должны поддержать восстановление потребления, которое будет лишь частично компенсировано восстановлением импорта", - говорится в прогнозе.

Ключевым риском для прогноза остается неопределенность в отношении распределения и распространения вакцин.

"Как и во многих странах с развивающейся экономикой, первоначальное развертывание в Украине было медленным, главным образом из-за задержки поставок. Более того, очень часто возникают сомнения в отношении вакцинации: почти половина населения не поддерживает вакцинацию", - отмечается в сообщении.