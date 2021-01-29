Экономика Украины почти восстановится после кризиса: в НБУ назвали условия

В 2021 году экономика Украины быстро восстанавливаться (+4,2%) и почти вернется к докризисному уровню. Экономика вернется к росту, несмотря на январский локдаун и продолжение адаптивного карантина в первом полугодии.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года Национального банка Украины (НБУ).

"Макропрогнозом предполагается, что дальнейшие ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь требованиями к усиленному уровню антиэпидемических мер", - говорится в отчете.

По прогнозу, ВВП Украины вырастет как благодаря наращиванию внешнего спроса, так и благодаря постепенному ослаблению карантинных ограничений и неопределенности, которые они генерируют

В 2021 году восстановятся почти все секторы экономики. Те, что меньше всего пострадали от карантинных ограничений (в частности промышленность, сельское хозяйство), получат основной толчок от роста спроса, в т.ч. и внешнего. Медленнее будет восстановление в чувствительных к карантину секторах услуг и транспорта (пассажирские перевозки, в том числе авиационные). Для них важную роль будет играть скорость и охват вакцинацией от коронавируса.

В других секторах бизнес в основном адаптировался к деятельности в условиях карантина и наращивать производство. Уже с первого полугодия ожидаются положительные темпы роста ВВП в годовом измерении, отмечают в НБУ.

"В среднесрочной перспективе украинская экономика будет расти благодаря восстановлению внешнего спроса, увеличению реальных доходов населения, улучшению потребительских настроений и росту кредитной активности", - говорится в обзоре.

Напомним, обновленный прогноз Национального банка Украины за январь 2021 года предполагает отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. В то же время более длительный срок пандемии коронавируса является одним из главных рисков прогноза.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.