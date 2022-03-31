Экономика Украины восстановится в 2023 году, если война закончится через два месяца, - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что война России против Украины ввергнет обе страны в самый резкий экономический спад за последние 25 лет. Однако экономика Украины резко восстановиться в 2023 году, если завершение войны произойдет в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик, экономика Украины сократится на 20% в этом году, поскольку военные действия ведутся на территории, на которую приходится 60% ВВП страны, существовавшей до войны.

Однако ВВП может восстановиться на 23% в 2023 году, если война прекратится в ближайшее время.

"Украина, которая изначально была бедной страной, станет еще беднее. Мы понимаем, что от трети до половины фирм прекратили работу, а потребление электроэнергии составляет 60% от довоенного уровня", - заявила Яворчик.