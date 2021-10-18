Економіка України відновлюється у два рази повільніше, ніж падала у 2020 році

За оцінкою Мінекономіки, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-серпень 2021 року становило 2,9%. Це у два рази менше, ніж падіння за аналогічний період минулого року (5,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування міністерства .

"Наявне відновлювальне зростання не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за зазначили в Мінекономіки, внутрішнє відновлення економіки знаходиться ще й під впливом глобальних змін та ризиків.

"Так, загострення політичних і економічних відносин між окремими країнами, зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу та відповідно суттєвий вплив на рівень цін, а також поширення нової хвилі у світі мутованого штаму коронавірусу продовжує тиснути на відновлення економік світу та України в тому числі", - додали в міністерстві.