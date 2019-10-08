Экономика Украины немного ускорит рост, - консенсус-прогноз

Реальный валовый внутренний продукт Украины (ВВП) вырастет на 3,2% по итогам 2019 года. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, прогноз роста экономики Украины улучшен по сравнению с предыдущей оценкой в 2,7%, сделанной в апреле 2019 года.

Кроме того, немного улучшен и прогноз на 2020 год - с 3,0% до 3,2%.

Как отмечается в сообщении, почти все оцененные риски на 2019-2020 годы (как внешние, так и внутренние) имеют интегральные оценки ниже, чем предыдущем опросе.

Консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.