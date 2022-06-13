Экономика Украины еще не готова к возвращению плавающего курса гривны к доллару, - НБУ

"В противном случае коррекция официального курса только создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и на международные резервы сохранится", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, это, в частности, связано с постепенной заменой первоначального психологического шока от войны экономической логикой принятия решений населением, импортерами и экспортерами.

В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса при текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности.

"Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и соответственно - главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы. В частности, благодаря фиксации курса гривны для критического импорта инфляционное развитие остается контролируемым", - говорится в сообщении.