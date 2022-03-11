ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, - Госстат

Новина українською →
Украина, Пятница 11 марта 2022 15:45
Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, - Госстат Фото: рост ВВП Украины за 2021 год составил 3,4% (Getty)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году. По данным статистического ведомства, рост составил 3,4%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Экономика Украины за довоенный 2021 год выросла на 3,4%, - Госстат

Номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 5459,6 трлн гривен, а в расчете на одного человека - 131 944 гривен.

По оценке НБУ, после начала российского вторжения экономика Украина сократилась примерно наполовину.

В Офисе президента оценивают ущерб инфраструктуре Украины в 100 млрд долларов.

Во время вторжения России в Украину в 2014 году ВВП сократился на 6,6%, в 2015 году - на 9,8%.

Ранее Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики ВВП
NEWS
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
Российская авиация нанесла удар по Беларуси
DAILY
Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Главный раввин Киева и Украины Моше Асман: Украинских евреев не надо ни от кого "освобождать"