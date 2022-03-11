ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 березня 2022 15:45
Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат Фото: зростання ВВП України за 2021 рік склало 3,4% (Getty)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2021 році. За даними статистичного відомства, зростання склало 3,4%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Економіка України за довоєнний 2021 рік зросла на 3,4%, - Держстат

Номінальний ВВП України в 2021 році склав 5459,6 трлн гривень, а в розрахунку на одну людину - 131 944 гривень.

За оцінкою НБУ, після початку російського вторгнення економіка Україна скоротилася приблизно наполовину.

В офісі президента оцінюють збиток інфраструктурі України в 100 млрд доларів.

Під час вторгнення Росії в Україну в 2014 році ВВП скоротився на 6,6%, в 2015 році - на 9,8%.

Раньше Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики ВВП
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"