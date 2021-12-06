Экономика Украины будет расти медленнее, инфляция ускорится, - консенсус-прогноз

Прогноз на 2022 год ухудшен с 3,7% до 3,6%. Пересмотр показателей в основном обусловлен корректировкой темпов роста инвестиций в сторону их уменьшения.

По мнению экспертов, в 2023-2024 годах темпы экономического роста Украины будут иметь тенденцию к ускорению, хотя и не превысят темпы потенциального роста. Консенсусная оценка роста ВВП в 2023 году составляет 3,4% и 4% в 2024 году.

"Прогнозы восстановления экономики Украины как на 2021 год, так и на дальнейшую перспективу, в основном все еще находятся под влиянием неопределенности относительно будущего развития", - говорится в документе.

Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляцией целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного восстановления экономической активности в 2021 году. Так, консенсусная оценка инфляции в расчете декабрь к декабрю на 2021 год составляет 10,6% по сравнению с 7,4% (предварительной оценки консенсус-прогноза), а на 2022 год осталась без изменений - 6,6%

Консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а лишь экспертными оценками специалистов.