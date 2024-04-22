Два фактори успіху. За рахунок чого Байден може перемогти на виборах в США

Під час написання матеріалу використовувалися дані соціологічного агрегатора RealClearPolitics, BBC, Newsweek, Morningstar.

Зміст

Вже кілька місяців одна з головних тем для занепокоєння серед європейських політиків та експертів – що буде зі Сполученими Штатами Америки у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді. Побоювання виправдані: ніхто не може точно сказати, як Трамп під час свого другого терміну вибудовуватиме відносини з Євросоюзом, Росією, Китаєм, яким буде його підхід до російсько-української війни чи ситуації на Близькому Сході.

Причина цих страхів – песимістичні оцінки шансів Джо Байдена на переобрання, підкріплені даними численних соцопитувань. Але як показали останні кілька тижнів, Байдена списувати з рахунків ще дуже рано. Чинний президент зламав негативний електоральний тренд і став стрімко наздоганяти Трампа за популярністю.

Байден чи Трамп: що кажуть рейтинги

Спочатку було зрозуміло, що протистояння між Байденом та Трампом на виборах-2024 буде дуже конкурентним. Відрив між ними завжди становив лічені відсотки чи навіть долі відсотка.

Але з кінця минулого року Трамп зміг закріпитись у ролі лідера. Максимальний відрив від Байдена у соцопитуваннях він демонстрував наприкінці січня – понад 4% згідно з усередненими цифрами.

Однак, починаючи з лютого рейтинг нинішнього президента став повільно, але впевнено зростати, розрив почав скорочувався. Як зазначають американські медіа, великий імпульс рейтингам Байдена надало його щорічне звернення до Конгресу США на початку березня: президент на подив жорстко пройшовся по своїх опонентах з Республіканської партії та Трампу особисто, чітко позначив американський інтерес у допомозі Україні, знайшов відповідні месиджі і для "блакитних комірців" – американського робітничого класу, що становить ядро електорату Трампа.

У результаті зараз, за даними соціологічного агрегатора RealClearPolitics, відрив Трампа від Байдена в національному масштабі становить лише 0,3% - набагато менше статистичної похибки. Втім, варто брати до уваги специфіку американської виборчої системи – результат виборів визначать лічені "спірні" штати, а там Трамп досі утримує лідерство, хай і мінімальне.

Фактор перемоги Байдена: Заборона абортів

Тема заборони абортів стала однією з головних у американському суспільно-політичному житті з червня 2022 року. Тоді Верховний суд США скасував своє ж рішення 1973 року у справі "Роу проти Вейда", яким право на аборт захищалося Конституцією.

Рішення про те, чи забороняти аборти і за яких умов, було віддано на розсуд кожного окремого штату. І в багатьох "червоних" (підконтрольних республіканцям) штатах на аборт негайно запровадили обмеження різного ступеня суворості.

Це обурило величезну частину американської громадськості, призвело до появи "абортного туризму" – коли американки їдуть до "синіх" (підконтрольних демократам) штатів, щоб перервати вагітність. Ставлення до теми абортів стало обов'язковою частиною програми будь-якого американського політика.

Новий імпульс ця історія отримала два тижні тому. Тоді верховний суд Арізони визнав чинним закон 1864 року, яким заборонялися аборти (за рідкісними винятками), а його порушення загрожує тюремним строком до п'яти років.

Джо Байден та Демократична партія відпочатку виступали проти обмежень на аборти, як вважається, це стало однією з причин неочікуваного успіху партії на виборах-2022, коли демократи змогли взяти контроль над Сенатом і отримати більше місць у Палаті представників, ніж очікувалося.

Зараз штаб Байдена, на хвилі обурення рішенням суду Арізони, почав активно розкручувати цю тему через політичну рекламу – очевидно, це стало одним із чинників зростання рейтингів Байдена.

У свою чергу Трамп займає невизначену позицію в темі абортів і підставляє себе під вогонь з усіх боків: для радикальних релігійних консерваторів-республіканців він занадто ліберальний, для демократів навпаки, занадто консервативний.

Очевидно, ближче до дати виборів команда Байдена ще активніше педалюватиме тему абортів. До того ж вона дуже "мотивуюча" в електоральному плані: якщо, скажімо, теми допомоги Україні чи Тайваню не так чіпляють електорат за живе, то безпосереднє втручання держави у приватне життя – цілком.

Фактор перемоги Байдена: Економіка

Згідно з усіма соцопитуваннями, економіка та особистий добробут – тема номер один для американців усіх політичних поглядів, важливіша за аборти і тим паче за зовнішню політику.

У цьому сенсі Джо Байдену не пощастило – початок його президентського терміну припав на пандемію коронавірусу з відповідним економічним падінням. А антикризові економічні заходи у розпал пандемії згодом призвели до серйозного зростання інфляції.

За останні рік-півтора ситуація почала змінюватися. Американська економіка демонструє стабільне зростання, щонайменше на 2% протягом уже семи кварталів поспіль. Востаннє такий тренд спостерігався двадцять років тому, у 2003-04 роках. Рівень інфляції також упав, за цим показником США перевершують інші розвинені світові економіки.

Тим не менш, довгий час ці тенденції не відображалися у даних соцопитувань. Як відзначають американські медіа, грала роль інерція мислення американських обивателів, які вважають, що "при Трампі було краще".

Але останні кілька тижнів з'явився сприятливий для Байдена тренд – частка американців, задоволених його економічною політикою, зросла з 36% до 41%.

Хоча Трамп і за цим показником утримує невелике лідерство в опитуваннях, до дати листопадових виборів, якщо у США та світі не станеться економічних потрясінь, економіка може грати вже на користь чинного президента.

До речі, саме з побоюваннями через можливе зростання цін як ключовий фактор на виборах і пов'язані заклики американської влади до України припинити атаки на російські нафтопереробні заводи (хоча для світового ринку нафтопродуктів ці атаки важливим фактором і не є).

***

Безумовно, незважаючи на низку позитивних тенденцій, перемога Джо Байдена на виборах у листопаді далеко не гарантована. Проти чинного президента грає ціла низка факторів: його вік, невирішена міграційна криза, падіння популярності серед традиційного електорату демократів (афроамериканців та латиноамериканців) тощо. Але шанси на другий президентський термін, всупереч багатьом скептикам, у Байдена є, і чималі.