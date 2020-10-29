Экономика США показала рекордный рост благодаря мерам поддержки

Экономика США показала беспрецедентные темпы роста в третьем квартале 2020 года, поскольку правительство выделило более 3 трлн долларов на помощь от пандемии, что способствовало росту потребительских расходов. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Как отмечает агентство Reuters, это были самые высокие темпы с 1947 года, когда правительство начало вести статистику по ВВП. При этом втором квартале наблюдался исторический показатель сокращения в 31,4%.

Текущий долларовый ВВП увеличился на 38,0%, или 1,64 трлн долларов, в третьем квартале до уровня 21,16 трлн долларов. Во втором квартале ВВП снизился на 32,8%, или на 2,04 трлн долларов.

Отчет о ВВП - один из последних основных экономических показателей перед президентскими выборами на следующей неделе. Однако он мало что меняет в ситуации, вызванной пандемией коронавируса, поскольку десятки миллионов американцев по-прежнему не имеют работы и более 222 тысяч человек умерли.

За пять дней до дня выборов президент Дональд Трамп, уступающий по большинству общенациональных опросов общественного мнения, вероятно, воспользуется впечатляющим ростом ВВП как признаком восстановления. Но объем выпуска в США остается ниже своего уровня в четвертом квартале 2019 года, что почти наверняка подчеркнет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Кроме того есть признаки того, что всплеск роста быстро утихает.

Пакет мер правительства по спасению стал спасательным кругом для многих предприятий и безработных, увеличив потребительские расходы, что само по себе привело к росту ВВП. Но государственное финансирование было исчерпано, и сделки по новой помощи не предвидится. Новые случаи COVID-19 растут по всей стране, что вызывает ограничения для таких предприятий, как рестораны и бары.

Чуть более половины из 22,2 миллиона рабочих мест, потерянных во время пандемии, были восстановлены, но увольнения продолжаются.

Отдельный отчет Министерства труда в четверг показал, что за неделю, закончившуюся 24 октября, на получение государственного пособия по безработице подали 751 тысяч человек по сравнению с 791 тысяч в предыдущем периоде. Хотя количество заявок упало с рекордных 6,867 млн в марте, они по-прежнему превышают пик в 665 тысяч, зафиксированный во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Напомним, по предварительным данным, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%.

Отметим, Международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4% в 2020 году и восстановительного роста в 5,2% в 2021 году. В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году.