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Экономика России откатится на 15 лет из-за санкций, - Reuters

Фото: экономика России откатится на 15 лет из-за санкций (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Эксперты прогнозируют, что 15-летний экономический рост России будет утрачен до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, в 2022 году экономика России сократится на 15 процентов. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.

Отмечается, что в случае, если Европа полностью откажется от импорта энергоресурсов из России, то спад экономики станет еще намного более значительным.

В Reuters добавляют, что мировые экономические эксперты уверены в расширении и ужесточении санкций против РФ "в ближайшие месяцы".

Напомним, ранее стало известно, что Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

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